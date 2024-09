Kathy Bates si ritira dalle scene | l' attrice premio Oscar ha annunciato che la serie tv Matlock sarà il suo ultimo lavoro | ecco perché

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Il canto del cigno di. A 76 anni l’per Misery non deve morire (1990) haal New York Times il ritiro. Prima, però, darà tutta se stessa nellareboot al femminile di. Che sta per iniziare negli Stati uniti e che, sicuramente, presto vedremo anche da noi. Anzi, in realtà lei se ne era già andata in pensione. Per colpa di un film, mai fatto, che l’ha lasciata «da sola, sul suo divano a Los Angeles, a singhiozzare».