Kamala Harris contro Donald Trump 90 minuti roventi di duello tv

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 11 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Al National Constitution Center di Filadelfia primo dibattito televisivo tra. I due candidati alla Casa Bianca, a meno di due mesi dall’Election Day, si sono confrontati sui temi di maggiore interesse nazionale e internazionale. Sono stati 90ditv. Il dibattito è stato moderato da David Muir e Linsey Davis di Abc News. I due candidati hanno avuto dueciascuno per rispondere a ogni domanda, due per una eventuale replica e un altro per unareplica. Tanti i temi toccati: dall’economia all’Ucraina e la guerra a Gaza passando per il diritto all’aborto, l’immigrazione e l’Afghanistan. “Non sono nè Biden nè, sono la leader di una nuova generazione”, ha dichiarato la vice presidente che ha stretto la mano al rivale prima del dibattito.