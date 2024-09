iPhone 16 non ha bisogno di Apple Intelligence Apple Intelligence ha bisogno di iPhone 16

Leggi tutta la notizia su dday

(Di mercoledì 11 settembre 2024)non sarà disponibile il 20 di settembre, quandoinizierà a vendere i nuovi. Le funzionalità arriveranno lentamente, e in beta. Saranno gli americani ad aiutare a mettere a punto il sistema, e questo lascia ben sperare per un roll-out veloce anche nel resto del mondo. Al netto di problemi di carattere legislativo, che al momento ferma il rilascio in Europa.