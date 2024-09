Inter oggi sei rientri ad Appiano Gentile! Domani il resto – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 11 settembre 2024) L’riabbraccia ben sei nazionali,il gruppo sarà al completo. Domenica sera, i nerazzurri saranno ospiti al Brianteo di Monza. LAVORI – Ieri l’ha ripreso gli allenamenti, in vista del match contro il Monza, valido per la quarta giornata di campionato. Adsi sono allenati anche Piotr Zielinski e Nicolò Barella. Il centrocampista polacco, dopo aver giocato entrambe le partite della Polonia contro Scozia e Croazia, scalpita adesso per esordire con la maglia dell’. L’ex Napoli, arrivato a parametro zero in estate, non ha ancora messo minuti nelle gambe con i nerazzurri e contro il Monza potrebbe arrivare la sua prima chance. Quanto a Barella, smaltita l’operazione al naso che gli ha fatto saltare pure l’Italia, si candida ad una maglia dal 1? contro i brianzoli.attesi sei