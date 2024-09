Inter chiesta l’archiviazione dell’indagine sull’esposto dei tifosi della Juventus | Accuse infondate

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Nessuno stato di insolvenza e assenza di qualsiasi reato. I pm di Milano Roberta Amadeo e Pasquale Addesso hanno chiestoaperta lo scorso aprile in seguito all’esposto presentato da Fondazione Jdentità Bianconera contro l’. Esposto che metteva in evidenza presunte irregolarità per l’iscrizione all’ultimo campionato (relativo alla stagione 2023/2024). Secondo quanto dichiarato dai pubblici ministeri, in base all’analisisituazione economico finanziariasocietà “si rappresenta che l’continua a svolgere la propria attività secondo il principiocontinuità aziendale“, in quanto “il management societario non ha ritenuto sinora necessario il ricorso agli strumenti normativi previsti per la crisi di impresa”.