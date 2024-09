Inizio anno scolastico in Sicilia è polemica Il M5S | Posticipare a fine settembre Tra colpi di calore e disidratazione rischio grosso per gli alunni

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Scoppia lainper l'avvio anticipato dell'. Con temperature ancora al di sopra delle medie stagionali e la stragrande maggioranza delle aule sprovviste di climatizzazione, il ritorno sui banchi di scuola si è trasformato in un'odissea per migliaia di studentini. L'articolo, in. Il M5S: “. Tradiper gli” .