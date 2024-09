Incidente in via Lodovico il Moro | motociclista si schianta contro le auto in sosta Muore in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Milano, 11 settembre 2024 – Lo schiantoun'in. I soccorsi. La corsail tempo fino all'. Ma è stato inutile: troppo gravi le ferite riportate dal 48enne che alle 19.30 di oggi, mercoledì 11 settembre, ha perso illlo della sua moto in viailfinendo la corsauna macchina parcheggiata. È deceduto poco dopo, al Policlinico. I rilievi della polizia locale sono ancora in corso per accertare la dinamica ma, stando a quanto risulta al momento, l'uomo, italiano di 48 anni, avrebbe fatto tutto da solo, sbandando con la dueruote mentre avanzava lungo viail, accanto al Naviglio Grande, per cause ancora da accertare. All'altezza del civico 35 è andato a sbatterel'in. Volato giù dalla sella, è caduto violentemente a terra dove è rimasto senza dare segni di vita.