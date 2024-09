Incidente in moto Centauro in prognosi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024) E’ ricoverato inriservata all’ospedale regionale di Ancona un64enne, vittima lunedì sera di un gravesulla Sp 16 Orcianese nel tratto che attraversa il territorio di San Costanzo. L’uomo, in sella alla sua potente Suzuki 1.000 cc, stava percorrendo la provinciale in direzione mare monte, quando all’improvviso, all’altezza del bivio per l’agriturismo ‘Divin amore’, ha perso il controllo della, centrando in pieno, in successione, i pali di due segnali stradali e terminando poi la sua corsa fuori strada, in un campo arato. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i carabinieri di San Costanzo, dalla cui ricostruzione sembra potersi escludere il concorso di altri veicoli. Ilciclista, residente a San Giorgio di Terre Roveresche, è stato trasportato al nosocomio della città dorica da un’ambulanza del 118.