Incidente a Lainate motociclista morto sul colpo dopo lo scontro con un camion

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di mercoledì 11 settembre 2024)mortale questa mattina adove una moto si è scontrata con unlungo la strada provinciale 109 che collegaa Nerviano. Per cause in corso di accertamento, la moto è finita contro il grossomortale aA causa dell’impatto ilè stato sbalzato sulla strada per diversi