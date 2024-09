Incidente a Camposampiero | furgone si scontra con auto si schianta su edificio e prende fuoco

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Padova, 11 settembre 2024 – Complessonelle prime ore di oggi a(Padova): un’e unsi sonoti, con quest'ultimo che è poi finito contro uno studio medico,ndo. Tre persone sono rimaste ferite. Si temeva che l’incendio si propagasse alla struttura, ma il tempestivo intervento dei Vigili deldel distaccamento di Borgoricco ha impedito il peggio spegnendo le fiamme. Lo studio è stato in ogni caso pesantemente danneggiato dall’urto, dalle fiamme e dal fumo. I tre feriti sono riusciti a uscirenomamente dai propri mezzi e sono stati poi presi in carico dalle cure del Suem. Due di loro sono stati trasferiti in ospedale, mentre per uno sono state sufficienti i soccorsi sul posto.