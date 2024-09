In servizio 23 nuovi bus elettrici La sfida | Flotta a impatto zero

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Asf Autolinee ha presentato ieri 23mezziche andranno a integrare la, sostituendo mezzi obsoleti e maggiormente inquinanti. Come annunciato dall’azienda di trasporto pubblico, Como potrà quindi avere quattro linee urbane totalmente elettrificate: 1, 2, 6 e 11. La linea 1 manterrà il percorso storico da Chiasso a Ponte Chiasso e San Fermo, e avrà una frequenza di 4 passaggi per ora in entrambe le direzioni. La diramazione per l’Ospedale Sant’Anna sarà invece servita dalla linea 6, che seguirà in entrambe le direzioni il percorso da Maslianico a Ospedale Sant’Anna e viceversa, mentre tra Villa Olmo e Via Varesina si andrà a intensificare ilsovrapponendosi alla linea 1, percorrendo la strada più breve. Avrà una frequenza di due passaggi per ora per direzione, con orari intercalati a quelli della linea 1 lungo la tratta comune.