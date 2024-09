In pediatria un nuovo macchinario per far respirare i neonati

Leggi tutta la notizia su udinetoday

(Di mercoledì 11 settembre 2024) L'associazione "I Donatori del Sorriso Onlus" hanno donato un dispositivo medico per la ventilazione non invasiva, “Bubble c-pap” al reparto didell'ospedale di Latisana. Si tratta di una strumentazione fondamentale per il supporto e la stabilizzazione dei bambini con problematiche