Imprenditore-trattorista perché non trova operai | Gli italiani non vogliono più fare certi lavori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Firenze, 11 settembre 2024 – Costretto ailnon riesce are manodopera. Succede nell’empolese, dove da qualche mese Ritano Baragli si alza all’alba per dare il ramato e coltivare la vite. Sale anche sul trattore, perchè negli ultimi anni non è riuscito are nessuna persona in grado di ricoprire quel ruolo professionale. Baragli guida Valvirginio - Cantina Sociale Colli Fiorentini, gruppo vitivinicolo che sia Montespertoli ed è una dei principali produttori di vino Chianti al mondo. Con alle spalle una storia di oltre 50 anni, Valvirginio oggi riunisce 350 famiglie e 850 aziende, che conservano e tutelano circa 1500 ettari del paesaggio toscano. Una bella realtà, dunque, ma senza il personale che servirebbe.