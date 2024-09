Il Trio Amatis Puccini e i cori alla Sagra Musicale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 11 settembre 2024)Umbra prosegue il percorso di avvicinamento all’atteso debutto della “Bohème“ dinell’originale formula Operacorto, in scena venerdì al Morlacchi. Così oggi alle 17 nell’Aula Magna dell’Università per Stranieri c’è l’incontro a ingresso gratuito “Son bella ancora?”, conversazione sul capolavoroano a cura del musicologo Fabio Sartorelli, con videoproiezioni ed esempi al pianoforte. Domani invece, a Villa Valvitiano sempre a Perugia, secondo appuntamento con “Musica con Vista“ organizzato dal Comitato Amus: alle 18 concerto del(nella foto) con Mengjie Han, al pianoforte, Lea Hausmann, al violino e Samuel Shepherd, a violoncello in un programma dedicato a Beethoven e Mendelssohn.