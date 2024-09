Il Trentodoc le bolle di montagna

Leggi tutta la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Lo spumante metodo classico trentino si celebra dal 20 al 22 settembre con il tradizionale festival che coinvolge tutto il territorio. Degustazioni, masterclass, talk, visite in cantine, grandi chef, wine trekking, momenti di intrattenimento e tanti altri eventi per una festa diffusa che vuole narrare tutti gli aspetti di un vino noto per la sua eleganza