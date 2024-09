IL SETTORE CALZATURIERO SI CONFERMA UN’ECCELLENZA E RITROVA IN MICAM TUTTE LE ESPRESSIONI DELLA SUA CREATIVITÀ

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Una rinnovata attenzione ai giovani per una filiera che punta a coinvolgerli in ogni faseproduzione, più spazi per valorizzare laanche attraverso esperienze multisensoriali, nuovo layout per agevolare il flusso dei visitatori, una potenziata presenza di buyer internazionali. CosìMilano, il salone internazionalecalzatura, dal 15 al 17 settembre prossimi, si prepara ad accogliere buyer da oltre 60 Paesi. Con 932 brand, di cui 475 italiani e 457 internazionali, provenienti principalmente da Spagna, Turchia, Brasile, Portogallo, Germania,sarà ancora una volta una piattaforma unica al mondo per la scoperta delle nuove tendenze, delle nuove tecnologie per produttori e retailer con il meglio delle calzature per la PE 2025.