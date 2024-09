Il porto assume | due selezioni per specialisti della logistica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 11 settembre 2024) L’Autorità portualedue persone. Sono state bandite duepubbliche per esami per l’assunzione di due figuere specializzate. Si tratta di un addetto al settore “Servizi di interesse generale,digitale e security” dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale dei due porti di La Spezia e Marina di Carrara. Inoltre un altro avviso si selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di un posto di addetto al servizio “Rapporti con Ue, gestione progetti comunitari e fondi Pnrr, sviluppo mercati, intermodalità” da assegnare alla direzione amministrazione e pianificazione finanziaria dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale dei due porti. Si tratta di figure specializzate che rientrano nel progetto di rilancio dei due porti che hanno sempre più bisogno di figure specializzate e competenti.