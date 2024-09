Il civile confronto tra una leader democratica e un golpista

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Nel primo e forse unicotelevisivo con Kamala Harris, che si è concluso stanotte, Donald Trump ha avuto occasione di precisare le sue ultime affermazioni sul risultato delle elezioni del 2020. E ne ha approfittato per chiarire di non avere mai voluto riconoscere la sconfitta, spiegando che anche quell’«abbiamo perso per un soffio» da molti interpretato come una voce dal sen fuggita, in realtà, era stato detto «con sarcasmo». Del resto, da tempo l’ex presidente lancia messaggi chiaramente intimidatori in proposito, rilancia assurde teorie della cospirazione su nuovi brogli e manovre che sarebbero già in corso per rubargli le elezioni, proprio come nel 2020, e si dichiara deciso a sbattere in galera tutti i responsabili.