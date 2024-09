I segreti dell' addestramento dei delfini messi a disposizione per gli amici a quattro zampe

Leggi tutta la notizia su riminitoday

(Di mercoledì 11 settembre 2024) L’esperienza e ididi trainers che curano ogni giorno animali unici, come i, condivisi e applicati nel rapporto di fiducia e rispetto con il proprio cane. Questo l’obiettivo del nuovo progetto di formazione e approfondimento scientifico, unico in Italia, in