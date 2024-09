I monumenti più celebri di Firenze rappresentati in braille

Leggi tutta la notizia su lanazione

11 settembre 2024 - Ipiùdisarannoinper essere pienamente fruibili da persone non vedenti o ipovedenti. È il punto cardine di un progetto che prenderà forma da un accordo di ricerca tra dipartimento di architettura dell'Università die Comune. Con l'intesa - come previsto da una delibera approvata dalla giunta comunale su proposta dell'assessore a sviluppo economico e turismo Jacopo Vicini - il Comune si propone di sviluppare un progetto poligrafico dedicato a persone non vedenti o ipovedenti incentrato sui principalie luoghi culturali cittadini che verranno raffigurati in rilievo in, in guide o pubblicazioni o strumenti ad hoc. L'obiettivo è la valorizzazione del centro storico dipatrimonio Unesco in un'ottica di fruizione sostenibile, accessibile e inclusiva.