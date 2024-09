I mille focolai di lingua blu in Sardegna arrivano in Parlamento

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 11 settembre 2024) AGI - Inaumentano di giorno in giorno iaccertati diblu. Sono 1.105, di cui 610 causati da un virus di sierotipo sconosciuto e concentrati nelle province di Nuoro e Oristano, secondo l'ultimo aggiornamento dell'Istituto zooprofilattico della. Un gruppo di deputati del Pd, fra i quali Silvio Lai, ha presentato un'interrogazione - primo firmatario il capogruppo in commissione Agricoltura, Stefano Vaccari, al ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida. "Siamo di fronte a un Governo in perenne ritardo che insegue le emergenze anziché prevenirle, soprattutto quando interessano le regioni che non amministrano, come la", attacca Lai. "È facile immaginare che ci sarà meno latte e meno movimentazione delle greggi e delle mandrie e questo comporterà anche effetti sui costi e sui prezzi per i produttori e per i consumatori finali".