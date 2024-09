I migliori libri per bambini di 2 anni | perché è importante leggerli

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di mercoledì 11 settembre 2024) I benefici della lettura sono ormai noti a tutti: leggere fin daaiuta a sviluppare l’immaginazione, la creatività, ad avere una maggiore proprietà di linguaggio, a concentrarsi in un’attività. Ma quando isono troppo piccoli per saper leggere, ci sonopensati per loro? La risposta è assolutamente sì, e i benefici di dare deianche molto piccoli, di un anno o due, sono tanti e notevoli.