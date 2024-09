I 2mila pannelli fotovoltaici distrutti in un attentato incendiario

Leggi tutta la notizia su today

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Prima le pale eoliche, adesso i pannelli. Un violento incendio ha distrutto nella notte circa 2mila pannellinel cantiere della società Green and Blue di "Serra Tuili", in località Garganu, nelle campagne di Tuili, in Sardegna. Un rogo che, almeno secondo le prime