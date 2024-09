Harris-Trump dall’Ucraina all’aborto | i punti chiave del dibattito

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 11 settembre 2024) (Adnkronos) – Dall'Ucraina all'Afghanistan in politica estera, dall'aborto all'immigrazione per quanto riguarda la politica interna fino ai rapporti commerciali con la Cina e al rilancio dell'economia. Questi i temi centrali del primotelevisivo andato in onda sull'Abc tra la vice presidente americana e candidata democratica Kamalae l'ex presidente e candidato repubblicano Donald L'articolo: idelproviene da Webmagazine24.