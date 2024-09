Harris e Trump tutto pronto per il dibattito tv

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 11 settembre 2024) I candidati si sono preparati per il confronto il modo diverso: lei chiusa in albergo quattro giorni, lui in un suo golf club nel New Jersey Donalde Kamalasi stringeranno la mano, sul palco del National Constitution Center di Philadelphia? I candidati alla presidenza negli Stati Uniti hanno smesso di farlo dal