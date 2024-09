Guerre in corso e rischio di escalation globale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024) L’intensificarsi dei conflitti in Ucraina e Kosovo, insieme alle crescenti tensioni in Asia, dipinge un quadro preoccupante per la stabilità. Questi sviluppi non solo minacciano la pace regionale, ma potrebbero anche preludere a scontri di portata molto più ampia. La comunità internazionale deve agire con urgenza per promuovere il dialogo e la diplomazia, cercando soluzioni pacifiche per evitare un’che potrebbe avere conseguenze devastanti per la stabilità. Raffaele Amendola