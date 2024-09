Grande Fratello ecco chi è il sesto concorrente Nip e tutte le novità sulla Casa

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 11 settembre 2024) In attesa della nuova edizione del, che debutterà su Canale 5 il prossimo 16 settembre, è stata svelata l’identità del‘nip’. Come riportato da Davide Maggio, il 24enne senese Tommaso Franchi entrerà nellapiù spiata d’Italia. Tommaso va ad aggiungersi a Yulia Naomi Bruschi (nota per aver partecipato a Love Island), Sara Pilla, Michael Castorino, Luca Giglioli e Nicole Cresta. I sei ‘nip’ condivideranno l’esperienza televisiva con volti noti del piccolo schermo che, al momento (salvo sorprese dell’ultimo minuto) sono quindici. Ovvero: Clarissa Burt, Clayton Norco, Lino Giuliano, Shaila Gatta, Enzo Paolo Turchi, Lorenzo Spolverato, Eleonora Cecere, Giulia Mannucci, Helena Prestess, Ilaria Galassi, Iago Garcia, Javier Martinez, Pamela Petrarolo, Luca Calvani e Jessica Morlacchi.