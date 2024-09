Governo | Gasparri ' nessun poliziotto è stato cacciato polemica opposizione surreale'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Roma, 11 set. (Adnkronos) - "E' a dir pocolache è stata cavalcata in queste ore dall'sulla notizia, già ampiamente smentita, dell'allontanamento di alcuni poliziotti impiegati a Palazzo Chigi., come hanno chiarito già da Palazzo Chigi e come ribadisce oggi anche oggi il sindacato di Polizia Coisp. Tutti i poliziotti assegnati all'Ispettorato Chigi sono tuttora in servizio, garantendo come sempre la sicurezza del Palazzo". Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio. "Meloni - spiega - ha semplicemente detto che non è necessario unche ti accompagni in ascensore. Ed è meglio che alcune di quelle risorse vengano utilizzate magari in luoghi in cui c'è maggiore necessità. La notizia è quindi infondata.