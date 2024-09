Gli affari con la droga della cosca di Pagliarelli | il boss Calvaruso prima assolto e ora condannato a 18 anni

Leggi tutta la notizia su palermotoday

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Ancora guai giudiziari per ildiGiuseppe, giàper mafia e coinvolto recentemente in una vasta inchiestaguardia finanza sui suoi presuntimilionari in Brasile: ieri, dopo essere statoin primo grado in relazione ad un'indagine per un