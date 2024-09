Giubileo l’assessora Funari | “Tensostrutture per i senza dimora cancelli non sono una soluzione”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Intervista a Barbara, assessora alle Politiche Sociali di Roma Capitale. "Il tema deiviene spesso confuso con il tema legato ai. In questi giorni il dibattito ha riportato anche questa, vorrei dire, semplificazione. È chiaro che inon rappresentano una soluzione per aiutare i. E questa amministrazione non intende aumentare iper allontanarli".