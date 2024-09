Giorgia - Pop Heart Tour | Speciale su Sky e NOW in Attesa del Debutto a X Factor 2024

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Una grande serata di musica con una delle voci più amate della scena italiana: mercoledì 11 settembre su Sky e in streaming su NOW arriva l’appuntamento- POP.Uno show emozionante in cui l’artista, tra le più apprezzate del panorama italiano, reinterpreta in maniera incredibile grandi successi nazionali e internazionali, da “I Will Always Love You” di Whitney Houston a “Le tasche piene di sassi” di Jovanotti, fino a “I Feel Love” di Donna Summer.