Giardini occupati e risse tra ubriachi chiusi tre locali in Via Calvi

Leggi tutta la notizia su veronasera

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Sono stati notificati questa mattina, 11 settembre, dalla divisione amministrativa della polizia di Verona tre provvedimenti di chiusura per tre esercizi di Via: Singh Jora Shop, Frutta e verdura e Go Fame.I numerosi esposti dei residenti hanno trovato riscontro nei controlli degli