Geo Barents ferma al porto di Salerno Medici Senza Frontiere | Noi bloccati mentre continuano i naufragi

Leggi tutta la notizia su salernotoday

(Di mercoledì 11 settembre 2024) "Siamo come una sala operatoria con icon le mani legate". È il grido d'allarme lanciato dagli operatori didopo il ricorso presentato per annullare il fermo amministrativo per violazione del cosiddetto decreto Cutro imposto alla Geoarrivata aldi