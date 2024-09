Galatasaray non si sblocca ZALEWSKI | spunta un NUOVO NOME

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 11 settembre 2024), non sila trattativa tra Roma e? I turchi nel frattempo sondano altri nomi Ultimi giorni di calciomercato in Turchia e tra le trattative più calde c’è quella trae Roma per arrivare a. Come riportato però da TMW la trattativa non sie anzi, sembra essere andata in