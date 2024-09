Gaffe Trump ' gli immigrati mangiano i gatti domestici'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Altradi Donald, che ha ripetuto nel dibattito tv la falsa teoria cospirativa secondo cui glihaitianidegli americani. Ma per la seconda volta il moderatore ha usato il fact checking e lo ha smentito. "La gente - lo schernisce Harris - se ne va dai comizi diper noia ed esasperazione. Parla di argomenti che non hanno nulla a che fare con le questioni politiche, di personaggi immaginari come Hannibal Lecter".