Gaeta Impianti di molluschicoltura | valutare protocolli innovativi per la diversificazione produttiva

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di mercoledì 11 settembre 2024)– Gli specchi acquei dicoinvolti in diverse linee di indagine con l’obiettivo di” per ladeglidi. Si è concluso negli specchi acquei del Golfo il progetto “Acquacoltura multitrofica integrata di molluschi e oloturie:e biorimediazione attraverso il riciclo della sostanza organica di L'articolodi” per laTemporeale Quotidiano.