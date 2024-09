G7 Lavoro e Occupazione Paolo Capone Leader UGL | Rafforzare tutele dei lavoratori per affrontare sfide epocali

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 11 settembre 2024) “Il G7a Cagliari si svolge in un momento cruciale in cui tutti noi siamo chiamati adleposte dalla transizione energetica e dall’intelligenza artificiale in un contesto internazionale caratterizzato dall’instabilità legata alle tensioni geopolitiche e