Fuochi pirotecnici a San Matteo | il Comune stanzia 24mila euro

Leggi tutta la notizia su salernotoday

(Di mercoledì 11 settembre 2024) In occasione dei festeggiamenti per il Santo Patrono, ildi Salerno ha finanziato lo spettacolo pirotecnico, la banda musicale e l’illuminazione della facciata esterna del Duomo. In particolare, come riporta Le Cronache, id’artificio costeranno all’incirca.A