Fumetti corso gratuito al via Iscrizioni entro il 25 settembre

(Di mercoledì 11 settembre 2024) È ormai arrivato alla terza edizione Perdi Fumetto, l’unicoaperto a tutti nel Forlivese. C’è tempo fino al 25per iscriversi (basta andare sul sito www.fanzineitaliane.it/fumettoteca). La proposta innovativa delmira a mettere a frutto la creatività e l’immaginazione di giovani e meno giovani. Oltre a questo, saranno presente sette grandi autori di fama nazionale e internazionale. Le venti ore previste si divideranno in dieci incontri dal 27al 29 ottobre, il martedì e il venerdì (più un giovedì) dalle 16 alle 18, presso la sede Avis Forlì in via G. della Torre 7. Ilè promosso dall’Avis Comunale e dalla Fumettoteca Nazionale Alessandro Callegati ‘Calle’ Social Community Hub, con i patrocini del Comune di Forlì e dell’Ausl Romagna.