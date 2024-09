Film recenti da vedere | tutti i titoli più belli degli ultimi anni

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 11 settembre 2024)dapiùGlisono stati particolarmente difficili per il cinema, rallentato prima dalla pandemia e poi (per quanto riguarda quello statunitense) dagli scioperi verificatisi a Hollywood. Eppure, nonostante ciò, la settima arte ha ugualmente trovato la forza di portare sul grande (o sul piccolo) schermo, grazie ad alcuni, storie giuste per questi tempi, capaci di risollevare gli animi, infondere nuova speranza e ricordare ala forza che il cinema stesso possiede e quanto sia indispensabile, oggi più che mai, per comunicare e raccontare storie, di cui l’essere umano ha tanto bisogno.