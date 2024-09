Festa del Cinema di Roma | presentata la locandina dell’edizione 2024

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Con la Mostra deldi Venezia oramai agli archivi (i premi), è tempo di dedicarci alladeldi, kermesse attesa per il prossimo mese. L’edizione, la 19° dall’anno della sua fondazione, vedrà il mito di Marcello Mastroianni come immagine dellaufficiale. L’immagine celebre la scena del film “8½” di Federico Fellini, dove interpreta il regista Guido Anselmi. Lo scatto è stato firmato da Gideon Bachmann, ed immortala il grande attore con cappello nero, occhiali dalla montatura spessa, frusta e megafono, in uno dei suoi ruoli più iconici. Oltre alla, la memoria di Marcello Mastroianni sarà onorata alladeldicon una serie di eventi, tra cui una retrospettiva di circa cinquanta film alla Casa delfino al 31 ottobre.