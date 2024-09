Fabio Barchiesi nuovo vicedirettore generale di Cassa Depositi e Prestiti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Il Consiglio di Amministrazione di(CDP), presieduto da Giovanni Gorno Tempini, su proposta dell'Amministratore Delegato e DirettoreDario Scannapieco ha approvato nuove operazioni per un valore complessivo di oltre 3,5 miliardi di euro a favore di grandi e medie imprese italiane, di infrastrutture chiave per il Paese e a sostegno di nuovi investimenti sul territorio.ha, inoltre, avviato i lavori per la predisposizione delPiano Strategico di Gruppo 2025-2027 coadiuvata da Boston Consulting Group, aggiudicataria della gara europea per i servizi di consulenza finalizzati anche alla definizione del Piano.