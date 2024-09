F1 prove libere GP Azerbaijan 2024 | programma date e diretta tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 11 settembre 2024) La F1 si ferma per una settimana prima di volare a Baku, dove andrà in scena il Gran Premio di. Negli anni, il weekend di gara sul circuito cittadino azero ha portato a diversi colpi di scena, regalando gare spesso caotiche. Si tratta del diciassettesimo round del mondiale, con le classifiche che stanno cambiando velocemente. Nei costruttori, McLaren è alle spalle di Red Bull per soli otto punti, mentre nella classifica piloti Verstappen è ancora in testa, con Norris che ha però recuperato otto punti a Monza e ora è a -62. Il fine settimana di gara avrà inizio venerdì 13 settembre, con i piloti chiamati a partecipare alla prima sessione di, che avrà inizio alle 11:30. La seconda sessione avrà poi inizio poco più tardi, con il semaforo della pitlane che scatterà alle 15:00.