F1 GP Azerbaijan 2024 | programma date orari e diretta tv

(Di mercoledì 11 settembre 2024) La F1 lascia Monza dopo l’appuntamento italiano, per raggiungere poi Baku, in occasione del Gran Premio dell’. Ad ospitare il diciassettesimo appuntamento del mondialesarà l’iconico circuito cittadino, dove il Circus fa tappa da diversi anni. Il weekend di gara, in scena tra il 13 e il 15 settembre, seguirà unazione tradizionale, con dunque tre sessioni di prove libere, una di qualifiche e infine la gara della domenica. Venerdì i piloti scenderanno in pista per le Fp1 tra le 11:30 e le 12:30 italiane, con la seconda sessione di prove libere intra le 15:00 e le 16:00 della stessa giornata. Successivamente, nella giornata di sabato, si terranno le Fp3, in scena tra le 10:30 e le 11:30. Nel pomeriggio, poi, sono attese le qualifiche, che scatteranno alle 15:00. Il Gran Premio concluderà poi il weekend e partirà alle 13:00 di domenica.