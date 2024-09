F1 gara GP Azerbaijan 2024 | programma date e diretta tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 11 settembre 2024) La F1 si prepara al diciassettesimo round della stagione, il Gran Premio di. Laazera verrà ospitata dal circuito cittadino di Baku, dove il Circus fa tappa ogni anno. L’ultima, il Gp di Monza, ha visto Charles Leclerc salire sul gradino più alto del podio. Beffato Lando Norris, poleman dellaitaliana che cercherà il riscatto. Sarà un weekend importante in casa McLaren, che ha la prima chance per sorpassare Red Bull nel mondiale costruttori. Il team di Woking, infatti, è all’inseguimento per soli otto punti. La corsa andrà in scena domenica 15 settembre, a partire dalle 13:00 italiane. Lasarà lunga 51 tornate e verrà trasmessa inper tutti gli abbonati Sky sui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport F1, ma anche sulle piattaforme streaming di Sky Go e di NOW. In alternativa, Sportface.