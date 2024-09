Esperimusme | Visita guidata al Musme!

Leggi tutta la notizia su padovaoggi

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Parti con noi in una specialeper ragazze e ragazzi alla scoperta del Museo di Storia della Medicina in Padova! Anche quest’anno glisaranno uniti da una serie di grandi fili conduttori tematici, in un mix di grandi classici e attività laboratoriali completamente nuove