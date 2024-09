Esperimusme | Cinque sensi tanti stili!

Leggi tutta la notizia su padovaoggi

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Insieme scopriremo non solo come i nostrici aiutano a capire meglio il mondo che ci circonda, ma vedremo anche come essi sono stati raffigurati nella storia dell’arte! Attraverso i nostriproveremo poi a cogliere e apprezzare i dettagli più impordi alcune opere