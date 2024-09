Elba 41enne scomparso dal 6 settembre | ricerche in corso in tutta l' isola

Leggi tutta la notizia su livornotoday

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Dal 6, giorno in cui si sarebbe dovuto presentare a lavoro, non si hanno più sue notizie. Francesco Marchesani, 41 anni abruzzese di origine ma residente a Firenze, è misteriosamentedall'd'dove prestava servizio come aiuto cuoco all'Hotel Giardino di Lacona