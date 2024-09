Duello in tv Trump-Harris chi ha vinto? La diretta con Peter Gomez e Giampiero Gramaglia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Martedì 10 settembre è andato in onda il primo – e molto probabilmente unico – dibattito intra la vicepresidente Kamalae l’ex presidente Donald, entrambi in corsa per le presidenziali. Chi hatra i due? Ne parlano ina partire dalle 16. L'articoloin tv, chi ha? Laconproviene da Il Fatto Quotidiano.