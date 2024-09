Due scippi in pochi giorni Ladri presi e bottini ritrovati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Altri due furti in città. Le vittime sono due donne. A una è stata rubata la borsa, all’altra sono state strappate due collanine d’oro. In entrambi i casi, anche grazie alla collaborazione dei cittadini, gli agenti sono riusciti a bloccare i. Per il secondo episodio, avvenuto sabato pomeriggio in via Irnerio, è stato denunciato un sedicenne tunisino, domiciliato in una comunità per minori non accompagnati. Gli agenti lo hanno rintracciato grazie alla segnalazione al 113 di alcuni passanti che, dopo avere assistito all’aggressione, si sono messi all’inseguimento. Quando è stato bloccato, il minore aveva con sé le due collane appena rubate, di cui la Questura ha deciso di diffondere la foto, dato che per ora non è stato possibile restituirle alla proprietaria.